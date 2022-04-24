В Херсонской области оккупанты используют танки с украинскими флагами для дискредитации ВСУ

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в "Фейсбуке".



"На окраину поселка Грозово, на Херсонщине, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А затем, с тех же танков, оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.



В оккупированных населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины враг агитирует местных против украинских властей и прилагает много усилий для создания псевдореспублик и дискредитации ВСУ фейками, обстреливает гражданские объекты.



"Отмечаем: защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями", - подчеркивает ОК "Юг".



Его подразделения за ночь 12 раз избивали по позициям захватчиков, в результате чего враг потерял 11 человек личного состава и три единицы техники, в том числе – бронированной.



При этом в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота РФ, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением.



Военные просят избегать массового скопления людей и быть бдительными, не помогать захватчикам распространением информации о силах охраны и обороны, а информировать соответствующие структуры о подозрительных лицах. Также "Юг" советует жителям приморских районов держаться подальше от побережья и лесных массивов.

Напомним, обстрел Одессы 23 апреля унес жизни бабушки, дочери и трехмесячной внучки Киры.

Оккупанты на Харьковщине устанавливают оборудование российского мобильного оператора и производят расчет рублями.