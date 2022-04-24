В Херсонской области оккупанты используют танки с украинскими флагами для дискредитации ВСУ
На оккупированных территориях Херсонщины захватчики используют танки с украинскими флагами, чтобы сымитировать присутствие Вооруженных Сил Украины и дискредитировать их
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в "Фейсбуке".
"На окраину поселка Грозово, на Херсонщине, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А затем, с тех же танков, оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", – говорится в сообщении.
В оккупированных населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины враг агитирует местных против украинских властей и прилагает много усилий для создания псевдореспублик и дискредитации ВСУ фейками, обстреливает гражданские объекты.
"Отмечаем: защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями", - подчеркивает ОК "Юг".
Его подразделения за ночь 12 раз избивали по позициям захватчиков, в результате чего враг потерял 11 человек личного состава и три единицы техники, в том числе – бронированной.
При этом в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота РФ, среди которых остаются и подлодки, в том числе с ракетным вооружением.
Военные просят избегать массового скопления людей и быть бдительными, не помогать захватчикам распространением информации о силах охраны и обороны, а информировать соответствующие структуры о подозрительных лицах. Также "Юг" советует жителям приморских районов держаться подальше от побережья и лесных массивов.
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