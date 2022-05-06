В Херсонской области оккупанты и коллаборанты пытаются ввести систему областных департаментов
В Херсонской области россияне и коллаборанты пытаются создать систему областных департаментов, используя помещение облсовета
Об этом в фейсбуке написал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Орки и их прислужники пытаются создать систему областных департаментов, используя, в частности, помещения и ресурсы коммунальных предприятий Херсонского областного совета", – отметил он.
Юрий Соболевский пообещал обратиться к работникам областных коммунальных предприятий и учреждений по поводу того, что любое сотрудничество с оккупантами неприемлемо.
"Это наша земля, наша страна, а черти здесь проездом!" – подчеркнул первый заместитель главы облсовета.
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