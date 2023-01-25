В Херсонской области оккупанты депортировали жителей села Нечаево, в их дома заселят военных

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне выселили людей из их жилищ, чтобы расквартировать там своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных. При этом враг активно мародерит жилье. Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних", - пишут в ЦНС .

Село Нечаево расположено вблизи Олешек. Местных вывезли на юг, их оставили без средств к существованию.

"Людям не останется иного выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. рублей. Отметим, что выезд в подконтрольные правительству Украины территории враг закрыл, как и не позволяет оборот гривни. То есть, даже если у людей есть сбережения – россияне конфискуют валюту", - говорится в материале.

24 января вражеские войска били по Херсону . В результате повреждены здания школы и медицинского учреждения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb