В Херсонской области оккупанты депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата
На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию Российской Федерации. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", - пишут в пресс-службе.
Из Каховки рашисты переместили пациентов пансионата для пожилых людей. На этой территории теперь живут оккупанты.
Также к принудительному вывозу в московскую область готовят украинских детей и персонал олешковского детского дома-интерната.
"Оккупационные власти Херсонской области с целью принуждения к выезду за пределы региона принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь", - разъясняют в Генштабе.
Кроме того, рашисты не прекращают мародерство и грабеж мирных жителей и объектов инфраструктуры. Российские захватчики вывозят продукты, средства передвижения и материальные ресурсы в Россию.
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