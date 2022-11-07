В Херсонской области оккупанты депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию Российской Федерации. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью", - пишут в пресс-службе.

Из Каховки рашисты переместили пациентов пансионата для пожилых людей. На этой территории теперь живут оккупанты.

Также к принудительному вывозу в московскую область готовят украинских детей и персонал олешковского детского дома-интерната.

"Оккупационные власти Херсонской области с целью принуждения к выезду за пределы региона принимают меры по искусственному созданию неприемлемых для проживания условий местным жителям, отключают электроснабжение и связь", - разъясняют в Генштабе.

Кроме того, рашисты не прекращают мародерство и грабеж мирных жителей и объектов инфраструктуры. Российские захватчики вывозят продукты, средства передвижения и материальные ресурсы в Россию.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал освобождение Херсона до конца ноября.

Ранее военный эксперт Defense Express Иван Киричевский высказывал мнение , что россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы задержать продвижение наших войск и создать естественный рубеж.

5 ноября также стало известно, что оккупанты депортировали во временно оккупированный Крым с захваченной территории Херсонской области 12 воспитанников олешковского интерната.

Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав - Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсонщины без света.

В Каховке захватчики ищут диверсионные группы и корректировщиков огня, а в Боровском и Щедрищево проводят массовые обыски. Похищенных людей увозят в неизвестном направлении.

Российские захватчики вывезли из временно оккупированной Херсонщины в российский город Анапа еще 34 детей.

Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.

7 ноября правоохранители открыли производство относительно почти уничтоженного российскими оккупантами яслей-сада в Херсонской области. Рашисты били из "градов".

Администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где указано, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.

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