Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в фейсбуке .

"Сообщают, что на территории оккупированной Херсонщины снова исчезает мобильная связь и Интернет, оккупанты намеренно блокируют возможность херсонцам получать новости и общение между собой, потому что в условиях реальной информации все их планы, попытки и "победы" это просто фейк!" – подчеркнул он.

Сейчас операторы и СБУ работают над усилением сигнала в Херсонской области.

30 апреля кафиры отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.

4 мая в Херсонской области возобновили мобильную и фиксированную связь.

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