В Херсонской области обнаружили злоупотребления при закупке зимней формы для терробороны
Во время проведенного в Херсонской области аудита по закупке зимней формы для местной терробороны обнаружен ряд злоупотреблений и недостачу в размере 2,3 миллиона гривен
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"По моему поручению в Департаменте гражданской защиты и оборонной работы проведен аудит по использованию бюджетных средств на закупку этой формы. Просто при перерасчете обнаружен недостаток на 2 млн 300 тыс. грн. Не хватало брюк и ботинок. Кроме этого, было такое, что до 10 февраля всего 7% этой зимней формы было передано нам, что недопустимо в условиях военного положения", - рассказал глава ОВА.
Он добавил, что только при визуальном осмотре курток стало видно, что их качество сильно отличается от заявленного. "Мы увидели, что примерно на 30% завышена цена", – добавил Прокудин.
По его словам, все материалы переданы в областную прокуратуру, управление стратегических расследований и полицию. Прокуратура уже начала уголовное производство, в нем фигурируют и осуществлявшие эту закупку руководители и поставщик.
- Напомним, 24 февраля Верховная Рада приняла обнародовать цены вооруженных закупок Минобороны с начала масштабной войны.
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