В Херсонской области обнаружили тело замученного оккупантами мужчины

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Отмечается, что погребенное тело было обнаружено на кладбище в Великоалександровской общине.

Предварительно установлено, что в конце сентября 2022 во время оккупации населенного пункта мужчину замучили россияне.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".