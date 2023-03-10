В Херсонской области обнаружили тело замученного оккупантами мужчины
В деоккупированном селе Брускинское в Херсонской области обнаружили тело 63-летнего местного жителя, которого во время оккупации замучили российские военные
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Отмечается, что погребенное тело было обнаружено на кладбище в Великоалександровской общине.
Предварительно установлено, что в конце сентября 2022 во время оккупации населенного пункта мужчину замучили россияне.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".
- Правоохранители установили 22 места на деоккупированных территориях Харьковской области благодаря свидетельским показаниям и пострадавшим, где захватчики устраивали пытки.
- 12 января в Нацполиции рассказали , что оккупанты на Харьковщине во время пыток вырывали у людей ногти и спилили напильником зубы. Чаще всего при пытках применяли избиения и электрический ток.
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