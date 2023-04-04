В Херсонской области обнаружили тела трех человек, погибших в результате обстрелов осенью прошлого года
В Херсонской области обнаружили тела трех человек, погибших в результате вражеских обстрелов в октябре-ноябре прошлого года. Их похоронили прямо во дворах
Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.
"При проведении стабилизационных мероприятий в с. Пятихатки на территории нескольких домовладений полицейские обнаружили захоронение трех местных жителей: 80-летней женщины, 59-летнего и 43-летнего мужчин. Установлено, что все погибли в октябре-ноябре прошлого года в результате обстрелов" населенного пункта войсками РФ. Односельчане похоронили погибших у них во дворах", - говорится в сообщении.
- На кладбище вблизи временно оккупированного Мариуполя обнаружили сектор свежих захоронений .
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