Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

"При проведении стабилизационных мероприятий в с. Пятихатки на территории нескольких домовладений полицейские обнаружили захоронение трех местных жителей: 80-летней женщины, 59-летнего и 43-летнего мужчин. Установлено, что все погибли в октябре-ноябре прошлого года в результате обстрелов" населенного пункта войсками РФ. Односельчане похоронили погибших у них во дворах", - говорится в сообщении.