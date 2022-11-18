Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Херсонской области обнаружили коллаборантов, которые пытались "перекраситься". Местные хорошо помнят каждого, - ОК "Юг"

В Херсонской области обнаружили коллаборантов, которые пытались "перекраситься". Местные хорошо помнят каждого, - ОК "Юг"

18 ноября, 2022 пятница
04:10
война с Россией

В оперативном командовании "Юг" отметили, что жители деоккупированных населенных пунктов Херсонской области хорошо помнят всех коллаборантов, которые сейчас пытаются "перекраситься"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.

"Не спешите извещать даже положительные, на ваш взгляд, новости, тщательно проверяйте информацию. Враг активизирует информационный фронт с вбросами и дискредитацией украинских граждан, военных, власти. В рамках стабилизационных мероприятий увеличилось количество обнаружений коллаборантов, некоторые из них пытаются" перекраситься", но местные жители хорошо помнят каждого. Не поддавайтесь на провокации, помните, что враг будет усложнять нам условия жизни именно из-за расчета на озлобленность и выведение из равновесия общественного единения", - пишет "Юг".

В ОК "Юг" также призвали более бережно относиться к потреблению электроэнергии, не перегружать системы коммуникаций и регулировать потребление.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
коллаборанти
Военные новости
деоккупация Украины
Читайте также:
самолет НАТО
16 ноября, 2022 среда
Самолет НАТО отследил попавшую по территории Польши ракету - CNN
Ван І
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
Джозеф Байден
17 ноября, 2022 четверг
Байден отрицает заявление Зеленского о происхождении упавшей ракеты в Польше
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
03:33
У россиян резко сократилось количество крылатых ракет в Черном море
02:42
Россия обстреляла Херсон, погиб местный
02:04
Впервые с 2003 года: Пелоси не будет бороться за пост лидера демократов в Конгрессе
01:46
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в районе Новой Каховки
01:29
Оккупанты меняют позиции на левобережье Херсонщины, пытаются избежать ударов ВСУ
00:47
"Динамо" победило "Ингулец" в перенесенном матче УПЛ
00:25
Олег Николенко
Так ведет себя "ИГИЛ", - Николенко о заявлении Пескова, что обстрелы - последствия несговорчивости Украины
00:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 ноября
00:02
С 24 февраля уже более 32 тыс. военных были награждены за храбрость, - Зеленский
2022, четверг
17 ноября
23:51
Сегодня без электричества осталось более 10 млн украинцев, - Зеленский
23:23
В Киеве 17 ноября электроснабжение ограничили на рекордных 523 МВт
23:17
Зеленский приветствовал решение о продолжении действия "зерновой инициативы" и рассказал о новом проекте – Grain from Ukraine
22:50
Европарламент
Россия государство-спонсор терроризма: Европарламент согласовал резолюцию
22:37
В Британии был найден метеорит, который может свидетельствовать о космическом происхождении воды на Земле
22:29
Вадим Гутцайт
Новым президентом НОК Украины стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт
22:09
OPINION
Кризис в Довженко-Центре. Кинолог уходит с должности руководителя
22:04
Финляндия планирует потратить €139 млн на забор на границе с РФ
21:47
Временный дом в Польше нашли еще 70 украинцев. Под Варшавой открыли новый центр для беженцев
21:38
Укрпочта
В Херсоне возобновили работу 6 отделений Укрпочты, названа дата начала приемки и выдачи отправлений
21:28
Довженко-Центр
И. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась, объяснив это "буллингом". Госкино выбрало нового руководителя
21:12
Предстоит еще много работы, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, - Госдеп США о приговоре по делу MH17
20:50
Украинцы через Дію приобрели военных облигаций на 142 млн грн
20:17
права
В Гданьске теперь можно обменять украинское водительское удостоверение
20:03
По настоянию США Израиль профинансировал закупку "стратегического оборудования" для Украины, - Haaretz
20:03
OPINION
Гордиев узел Анджея Дуды
20:02
Берлускони хочет войти в учебники истории и договориться с Путином о прекращении войны в Украине до Рождества, - СМИ
19:45
Бенкси выложил видео, где подтвердил авторство стрит-артов на разрушенных домах Киевщины
19:18
Оккупанты усилили фильтрационные меры в Луганской области, перекрыты въезды в Рубежное, - Генштаб
19:16
Оккупанты вывезли в направлении Крыма все медоборудование Новокаховской больницы
19:10
Россия не будет выдавать Нидерландам осужденных по делу MH17 Гиркина и Дубинского
19:01
Петр Порошенко
Порошенко о решении суда по делу MH17: Путина неизбежно ждет приговор
18:59
РФ готовит ничтожный закон о легализации призыва украинцев с оккупированных территорий, - Генштаб
18:45
Оккупанты нанесли 25 ракетных и 5 авиаударов по объектам гражданской инфраструктуры в пяти областях Украины
18:34
Обновлено
РФ ударила тремя ракетами по Запорожской области: число погибших возросло до пяти, есть разрушения
18:33
"Никакая ложь не поможет избежать правосудия": Кулеба прокомментировал приговор суда по делу о сбитом МН17
18:32
ПВО, бронетехника и зимнее снаряжение. Парламент Швеции одобрил передачу Украине военной помощи на рекордные $287 млн
18:24
На фото Владимир Зеленский
Зеленский назначил трех глав военных администраций на Николаевщине и одного на Донетчине
18:14
Ученые узнали, какого размера на самом деле были тиранозавры
18:07
Болгария продлила госпрограмму размещения украинских беженцев до 24 февраля следующего года
18:04
МН17
Суд по делу MH17: уже в следующем году могут появиться новые обвиняемые
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV