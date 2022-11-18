В Херсонской области обнаружили коллаборантов, которые пытались "перекраситься". Местные хорошо помнят каждого, - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" отметили, что жители деоккупированных населенных пунктов Херсонской области хорошо помнят всех коллаборантов, которые сейчас пытаются "перекраситься"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в вечерней сводке.
"Не спешите извещать даже положительные, на ваш взгляд, новости, тщательно проверяйте информацию. Враг активизирует информационный фронт с вбросами и дискредитацией украинских граждан, военных, власти. В рамках стабилизационных мероприятий увеличилось количество обнаружений коллаборантов, некоторые из них пытаются" перекраситься", но местные жители хорошо помнят каждого. Не поддавайтесь на провокации, помните, что враг будет усложнять нам условия жизни именно из-за расчета на озлобленность и выведение из равновесия общественного единения", - пишет "Юг".
В ОК "Юг" также призвали более бережно относиться к потреблению электроэнергии, не перегружать системы коммуникаций и регулировать потребление.
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