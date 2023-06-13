Об этом в Military Media Center рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.

"Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающей санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, на улицах зданий, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они (специалисты санэпидемстанции, - ред . ) - по биологии", - сказал представитель Госэкоинспекции.

Сообщается, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

"Вопрос в другом - как он будет сходить. Там почвы очень тяжелые, еще и засоленные. В нижних горизонтах присутствует гипс", - добавил Павленко.