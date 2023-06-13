В Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки, - Госэкоинспекция о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Наводнение в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС загрязнило воду горюче-смазочными материалами и ядохимикатами. В настоящее время обнаружены холера и кишечная палочка
Об этом в Military Media Center рассказал начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.
"Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, отслеживающей санэпидемиологическую ситуацию, ведь затопило очень много населенных пунктов, на улицах зданий, канализаций. Мы исследуем воду по химии, а они (специалисты санэпидемстанции, - ред . ) - по биологии", - сказал представитель Госэкоинспекции.
Сообщается, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.
"Вопрос в другом - как он будет сходить. Там почвы очень тяжелые, еще и засоленные. В нижних горизонтах присутствует гипс", - добавил Павленко.
- Напомним, 6 июня, российскими оккупационными войсками совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов. Президент Украины провел экстренное заседание Совбеза и обороны, также состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- 7 июня Министерство здравоохранения допустило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.
- В результате подтопления в Херсонской области погибли по меньшей мере 10 человек. К вечеру 12 июня 41 человек считается пропавшим без вести.
- По состоянию на утро 13 июня средний уровень подтопления в Херсонской области вследствие подрыва Каховской ГЭС снизился до отметки 2,7 м, в Николаеве - упал на 3 см.
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