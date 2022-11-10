Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Я даже не вижу необходимости в быстром наступлении. Сейчас нужно и дальше продолжать активные удары по скоплению вражеских техники и сил, которое будет происходить на правом берегу, где россияне будут пытаться часть техники вывести. Это до периода, когда плановый уход перейдет в панику", - подчеркнул он.

Сергей Згурец не исключает, что удары по технике заставят врага паниковать и свернуть оборону на правобережье Херсона.

9 ноября аналитики Института изучения войны сообщили , что бои за Херсон будут средством для выведения как можно большего количества россиян в надлежащем порядке.

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