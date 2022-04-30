В Херсонской области не работает мобильная связь, - СМИ

Об этом сообщило Суспильное вещание Херсона в telegram со ссылкой на специалистов мобильного оператора Vodafone.



По данным Суспильного, связь исчезла не из-за аварии.



"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах", - говорится в сообщении.

25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета.

26 апреля в захваченном городском совете Херсона оккупанты представили своих "председателя ОВА" и "мэра". Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области 30 апреля россияне похитили из дому директора школы и учителя Виктора Пендальчука.

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области на центральной площади россияне восстанавливают памятник советскому вождю Владимиру Ленину.

В разведке сообщили, что украинское сопротивление может разрушить план кремля создать так называемую Херсонскую народную республику.