В Херсонской области не работает мобильная связь, - СМИ
В Херсонской области пропала мобильная связь
Об этом сообщило Суспильное вещание Херсона в telegram со ссылкой на специалистов мобильного оператора Vodafone.
По данным Суспильного, связь исчезла не из-за аварии.
"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах", - говорится в сообщении.
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