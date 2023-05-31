В Херсонской области нашли тело замученного оккупантами мужчины
Прокуроры Херсонской области провели эксгумацию тела мужчины, погибшего от пыток российских оккупантов в одном из застенков областного центра
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, весной 2022 года во время временной оккупации Херсона военнослужащие РФ незаконно задержали погибшего - местного жителя.
Отмечено, что мужчина был помещен в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие за собой смерть.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломанные ребра.
Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
- 11 мая стало известно , что в захваченном помещении изолятора временного содержания в Херсонской области во время оккупации региона россиянами пыткам подвергли более 200 человек. Проверяется информация о незаконном удержании около 1000 херсонцев.
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