В Херсонской области нашли тело замученного оккупантами мужчины

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, весной 2022 года во время временной оккупации Херсона военнослужащие РФ незаконно задержали погибшего - местного жителя.

Отмечено, что мужчина был помещен в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие за собой смерть.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломанные ребра.

Тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.