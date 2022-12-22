В Херсонской области нашли 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек, – Нацполиция
Национальная полиция Херсонской области обнаружила еще семь застенков и 8 мест заключения, где российские оккупанты в одном изоляторе содержали более 300 человек
Об этом информирует во время брифинга в Медиацентре исполняющий обязанности начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Андрей Кованый.
"Сейчас на деоккупированных территориях зафиксировано 7 застенков и 8 мест заключения. Три застенка и одно место заключения - это непосредственно в самом Херсоне. Еще четыре застенка и семь мест лишения свободы - это Бериславский район. Но это не все. Это только те, о которых я могу говорить как полицейский", - рассказал Кованый.
Правоохранитель подчеркнул, что только в одном застенке в Херсоне зафиксировано содержание более 300 человек. Эти данные могут быть не окончательными, число растет.
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