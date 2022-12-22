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В Херсонской области нашли 7 застенков и 8 мест заключения, где в одном изоляторе держали более 300 человек, – Нацполиция

22 декабря, 2022 четверг
15:00
Криминал

Национальная полиция Херсонской области обнаружила еще семь застенков и 8 мест заключения, где российские оккупанты в одном изоляторе содержали более 300 человек

Об этом информирует во время брифинга в Медиацентре исполняющий обязанности начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Андрей Кованый.

"Сейчас на деоккупированных территориях зафиксировано 7 застенков и 8 мест заключения. Три застенка и одно место заключения - это непосредственно в самом Херсоне. Еще четыре застенка и семь мест лишения свободы - это Бериславский район. Но это не все. Это только те, о которых я могу говорить как полицейский", - рассказал Кованый.

Правоохранитель подчеркнул, что только в одном застенке в Херсоне зафиксировано содержание более 300 человек. Эти данные могут быть не окончательными, число растет.

  • 16 ноября в Херсоне нашли застенок, где оккупанты издевались над украинскими гражданами.
  • По состоянию на 17 ноября, по данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец шокирован увиденным в херсонских застенках, где российские военные издевались над украинцами.
  • В Херсоне прокуроры продолжают фиксировать преступления РФ – 21 ноября установлены места застенков еще в четырех зданиях.

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