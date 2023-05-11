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В Херсонской области нашли 11 застенков и 13 мест несвободы, которые организовали оккупанты

11 мая, 2023 четверг
09:42
Война с Россией

В захваченном помещении изолятора временного содержания в Херсонской области во время оккупации региона россиянам пыткам подвергли более 200 человек. Проверяется информация о незаконном содержании почти 1000 херсонцев

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сегодня, 11 мая, прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю начальника управления Росгвардии Ростовской области, полковнику полиции РФ, организовавшего застенку во время оккупации Херсона. Он лично отдавал приказы применять насилие к сотням незаконно задержанных гражданских. Также о подозрении сообщено трем его приспешникам.

В ведомстве рассказали, что в захваченном помещении изолятора временного содержания в Херсонской области с марта по октябрь 2022 г. содержали и подвергали пыткам людей. В общей сложности, по данным следствия, более двухсот человек. Сто шестьдесят из них обратились в органы правопорядка – работа по установлению других потерпевших продолжается.

"Это были преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей. Некоторых держали часами, других — месяцами. В ужасных антисанитарных условиях. Били и пытали, ограничивали в пище и воде, отказывали в оказании медицинской помощи. По меньшей мере к 17 мужчинам применяли пытки органов электротоком", - говорится в сообщении.

Отмечено, что только в Херсонской области обнаружено 11 застенков и 13 мест несвободы. Проверяется информация о незаконном содержании около 1000 человек.

"Как во времена НКВД из людей выбивали признание в том, чего они не делали. Пытались заставить к сотрудничеству с оккупационными властями. Обвиняли в связях с движением сопротивления и требовали информацию о Силах обороны Украины. Уже известно, что по меньшей мере трех пленников было замучены до смерти. Шестерых — принудительно вывезены на временно оккупированные территории", - добавили в Офисе генпрокурора.

  • СБУ идентифицировала трех предателей по террористической "ДНР". Злоумышленниками являются командир одного из полков террористической организации "ДНР" и двое его подчиненных. Еще до начала полномасштабного вторжения они добровольно вступили в ряды российских захватчиков.
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