Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сегодня, 11 мая, прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю начальника управления Росгвардии Ростовской области, полковнику полиции РФ, организовавшего застенку во время оккупации Херсона. Он лично отдавал приказы применять насилие к сотням незаконно задержанных гражданских. Также о подозрении сообщено трем его приспешникам.

В ведомстве рассказали, что в захваченном помещении изолятора временного содержания в Херсонской области с марта по октябрь 2022 г. содержали и подвергали пыткам людей. В общей сложности, по данным следствия, более двухсот человек. Сто шестьдесят из них обратились в органы правопорядка – работа по установлению других потерпевших продолжается.

"Это были преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей. Некоторых держали часами, других — месяцами. В ужасных антисанитарных условиях. Били и пытали, ограничивали в пище и воде, отказывали в оказании медицинской помощи. По меньшей мере к 17 мужчинам применяли пытки органов электротоком", - говорится в сообщении.

Отмечено, что только в Херсонской области обнаружено 11 застенков и 13 мест несвободы. Проверяется информация о незаконном содержании около 1000 человек.

"Как во времена НКВД из людей выбивали признание в том, чего они не делали. Пытались заставить к сотрудничеству с оккупационными властями. Обвиняли в связях с движением сопротивления и требовали информацию о Силах обороны Украины. Уже известно, что по меньшей мере трех пленников было замучены до смерти. Шестерых — принудительно вывезены на временно оккупированные территории", - добавили в Офисе генпрокурора.