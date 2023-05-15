В Херсонской области начали восстанавливать населенные пункты, расположенные вне зоны поражения российской артиллерии, - Хлань

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире "Еспресо".

Он отметил, что уже начали восстанавливать населенный пункт Посад-Покровское, расположенный на границе Николаевской и Херсонской областей и находившийся на линии фронта, которая держалась около девяти месяцев с момента оккупации Херсонщины.

"И этот населенный пункт был уничтожен совершенно полностью. Сейчас он попал, в частности, в международную программу восстановления. И там смонтированы первые мобильные домики для людей, для того чтобы они могли возвращаться. Возобновлено электроснабжение. И сейчас проектируется восстановление всего населенного пункта", – сказал Хлань.

Он добавил, что также планируется восстанавливать населенные пункты, мосты, дороги в тех громадах области, которые расположены поодаль от побережья Днепра. Речь идет в частности о Давыдовом Броде.

Также Хлань отметил, что сейчас неуместно говорить о восстановлении населенных пунктов, расположенных в зоне поражения российской артиллерии и минометов. По его мнению, целесообразнее говорить об эвакуации населения и восстановлении критической инфраструктуры, в которую постоянно пытаются попасть оккупанты и которую постоянно обстреливают.

"И сам город Херсон. Можно говорить о том, чтобы оказывать там услуги для обеспечения города просто жильем, обеспечения элементарными бытовыми потребностями. Потому что город подвергается постоянным обстрелам", - подчеркнул депутат.

Хлань добавил, что за последние несколько недель увеличилось количество обстрелов Херсона. Так, самое большое зафиксированное количество обстрелов - более 500 за сутки. За прошедшие сутки по области били 436 раз из разных видов оружия.

"То есть можно фактически говорить, что мы подходим к максимуму количества обстрелов, которые оккупанты наносили по Херсонской области. И, к большому сожалению, можно констатировать, что за последние дни количество обстрелов только растет", - заметил Хлань.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки захватчики впервые использовали "шахеды" для обстрела Херсона.

"И все херсонцы отмечают, что это… Знаете, уже привыкли к взрывам, отлетам, прилетам, уже понимают, где сработали системы залпового огня, где прилеты-отлеты артиллерии, от минометов. Сегодня были прилеты от "шахедов", которые отличаются от предыдущих прилетов. Было уничтожено заведение повышения квалификации учителей, в который захватчики попали и полностью фактически разрушили. И, к большому сожалению, эти разрушения и в областном центре, и на правобережной части Херсонщины, в населенных пунктах, которые находятся на побережье Днепра, не прекращаются", – подытожил Хлань.