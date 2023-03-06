В Херсонской области на взрывчатке подорвался трактор: один человек погиб и один получил ранения
В Херсонской области на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.
Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае попадания на неизвестный предмет, людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.
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- В феврале в Херсонской области двое трактористов погибли в результате подрыва на вражеской мине.
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