Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае попадания на неизвестный предмет, людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.