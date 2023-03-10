Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"На взрывчатку наткнулся автомобиль, это произошло в поле. Пострадавших четверо - двое из них погибли, еще двое - получили ранения. Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что у пострадавших диагностирована минно-взрывная травма, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь.

Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае попадания на неизвестный предмет, людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.