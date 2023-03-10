В Херсонской области на вражеской мине взорвалось авто с гражданскими: 2 человека погибли, 2 получили ранения
В селе Ищенко Великоалександровской общины Херсонской области автомобиль с гражданскими взорвался на российской мине, в результате чего 2 человека погибли
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"На взрывчатку наткнулся автомобиль, это произошло в поле. Пострадавших четверо - двое из них погибли, еще двое - получили ранения. Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что у пострадавших диагностирована минно-взрывная травма, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь.
Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае попадания на неизвестный предмет, людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.
- Ранее в Херсонской области двое мужчин погибли в результате подрыва на вражеской мине.
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