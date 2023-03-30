Об этом сообщила пресс-служба Херсонского ОВАЯ.

"67-летний житель Малой Александровки пошел в лесополосу вблизи села, где и наткнулся на российскую взрывчатку. В результате детонации мины мужчина получил многочисленные ожоги тела и лица и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Позже в ОВА уточнили, что пострадавший двигался возле лесополосы на автомобиле вместе с 37-летним товарищем.

"Из-за взрыва мины машина загорелась. Второй пострадавший - 37-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

В ОВА еще раз призывали людей не посещать лесополосы и другие места, где могут быть враждебные мины.