В Херсонской области на вражеской мине взорвалось авто: погиб мужчина, за жизнь другого борются врачи
В Малой Александровке Херсонской области на вражеской мине взорвался автомобиль с гражданскими. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения
Об этом сообщила пресс-служба Херсонского ОВАЯ.
"67-летний житель Малой Александровки пошел в лесополосу вблизи села, где и наткнулся на российскую взрывчатку. В результате детонации мины мужчина получил многочисленные ожоги тела и лица и сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении.
Позже в ОВА уточнили, что пострадавший двигался возле лесополосы на автомобиле вместе с 37-летним товарищем.
"Из-за взрыва мины машина загорелась. Второй пострадавший - 37-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
В ОВА еще раз призывали людей не посещать лесополосы и другие места, где могут быть враждебные мины.
- 29 марта в Изюмском районе Харьковской области машина с гражданскими наехала на российскую мину. В результате взрыва два человека погибли и два получили ранения.
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