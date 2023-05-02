Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Сообщается, что вчера взрывотехники проводили разминирование у села Малая Сейдеминуха Калиновской общины. Одна из мин сдетонировала, из-за чего 38-летний сапер получил тяжелые ранения.

Муж потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.