В Херсонской области на российской мине взорвался сапер
На российской взрывчатке взорвался сапер во время разминирования в Херсонской области. Он получил тяжелые ранения
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Сообщается, что вчера взрывотехники проводили разминирование у села Малая Сейдеминуха Калиновской общины. Одна из мин сдетонировала, из-за чего 38-летний сапер получил тяжелые ранения.
Муж потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
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