В Херсонской области на российской мине подорвался тракторист
В Херсонской области возле села Чкалово во вторник, 1 августа, на российской мине подорвался трактор: в результате детонации травмирован водитель
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"При выполнении полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина получил осколочные ранения спины, руки и головы. Его госпитализировали.
В ОВА призвали людей соблюдать правила минной опасности и избегать посещений полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий.
- 15 мая во время проведения полевых работ вблизи села Томарино Бериславской громады Херсонской области еще один тракторист наткнулся на взрывчатку. Он получил травмы головы и руки.
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