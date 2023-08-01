Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"При выполнении полевых работ 41-летний мужчина на тракторе наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего тракторист получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил осколочные ранения спины, руки и головы. Его госпитализировали.

В ОВА призвали людей соблюдать правила минной опасности и избегать посещений полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий.