Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Из-за детонации взрывчатки парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение, а затем будут эвакуировать в больницу в Кривом Роге, – рассказали в ОВА.