В Херсонской области на российской мине подорвался 17-летний парень
В селе Трифоновка Великоалександровской громады Херсонщины 17-летний парень наткнулся на взрывчатку, которую покинули россияне
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Из-за детонации взрывчатки парень получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение, а затем будут эвакуировать в больницу в Кривом Роге, – рассказали в ОВА.
- Сегодня, 15 мая, вблизи села Томарино Бериславской громады Херсонской области на российской мине взорвался трактор. Водитель получил травмы головы и рук. Это уже четвертый с начала мая случай в области подрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией.
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