В Херсонской области на мине взорвались энергетики: двое погибли
В селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине взорвались три энергетика, двое из них погибли
Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил в telegram начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"В селе Посад-Покровское на российской мине взорвались три человека. Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей", - отметил Прокудин.
Он сообщил, что двое мужчин погибли, третий получил ранение.
На месте работают медики.
- Во вторник, 14 марта, во время работы в поле на Харьковщине на мини взорвался тракторист. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.
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