Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил в telegram начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"В селе Посад-Покровское на российской мине взорвались три человека. Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей", - отметил Прокудин.

Он сообщил, что двое мужчин погибли, третий получил ранение.

На месте работают медики.