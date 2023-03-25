В Херсонской области на мине подорвался гражданский
Вблизи Большой Александровки Херсонской области на российской мине подорвался гражданский. Мужчина получил ранения рук и ног
Об этом сообщает Херсонская ОГА в telegram.
"Вблизи Большой Александровки на российской взрывчатке подорвался мирный житель. В лесополосе вблизи поселка мужчина наткнулся на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва он получил ранения обеих рук и ног", - говорится в сообщении.
Пострадавшего в больницу самостоятельно привезли местные жители. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.
В Херсонской ОГА призвали гражданских избегать территорий, еще не обследованных взрывотехниками.
"Там потенциально могут быть российские мины, растяжки, снаряды и другая взрывчатка", – предупредили чиновники.
- В среду, 22 марта, в Харьковской области в результате подрыва на кассетном снаряде погиб 50-летний мужчина.
- 22 марта в Херсонской области гражданский мужчина в лесополосе наткнулся на российскую мину. В результате взрыва ему оторвало часть ноги.
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