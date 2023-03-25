Об этом сообщает Херсонская ОГА в telegram.

"Вблизи Большой Александровки на российской взрывчатке подорвался мирный житель. В лесополосе вблизи поселка мужчина наткнулся на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва он получил ранения обеих рук и ног", - говорится в сообщении.

Пострадавшего в больницу самостоятельно привезли местные жители. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

В Херсонской ОГА призвали гражданских избегать территорий, еще не обследованных взрывотехниками.

"Там потенциально могут быть российские мины, растяжки, снаряды и другая взрывчатка", – предупредили чиновники.