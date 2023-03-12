Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Он отметил, что это необходимо для восстановления экономики страны, а также для уменьшения объемов незаконной продажи алкоголя.

"Это было непростое решение, в области многие люди с оружием, постоянные обстрелы, и гражданские должны трезво оценивать опасность. В то же время процветание нелегальной торговли, прямые доставки из Николаева и даже появление так называемых алколомбардов, куда сдают ворованные напитки, значительно ухудшают криминогенную и экономическую ситуацию", - объяснил Прокудин.

Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов остается под запретом.