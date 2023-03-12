В Херсонской области на месяц отменят сухой закон
В Херсонской области с 15 марта разрешат продажу алкоголя с 10 до 15 часов в местах оптовой, розничной торговли и в ресторанах, разрешение продлится месяц
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Он отметил, что это необходимо для восстановления экономики страны, а также для уменьшения объемов незаконной продажи алкоголя.
"Это было непростое решение, в области многие люди с оружием, постоянные обстрелы, и гражданские должны трезво оценивать опасность. В то же время процветание нелегальной торговли, прямые доставки из Николаева и даже появление так называемых алколомбардов, куда сдают ворованные напитки, значительно ухудшают криминогенную и экономическую ситуацию", - объяснил Прокудин.
Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов остается под запретом.
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