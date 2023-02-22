В Херсонской области на 23-25 февраля усилили меры безопасности: подробности
На подконтрольной правительству Украины части Херсонской области существенно ужесточились меры безопасности перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ
Соответствующее распоряжение подписал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает пресс-служба ОВА.
Согласно сообщению, в связи с возможной эскалацией военных действий со стороны врага с 23 по 25 февраля:
- предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят в дистанционную форму работы;
- будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях Укрпочты;
- правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей;
В то же время Пункты несокрушимости будут работать круглосуточно, подчеркнули в ОВА.
Людям советуют в эти дни быть особенно осторожными и заботиться о своей безопасности и безопасности родных.
- Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил , что меры безопасности в городе будут усилены на 23-24 февраля, когда Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине.
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