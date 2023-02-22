В Херсонской области на 23-25 февраля усилили меры безопасности: подробности

Соответствующее распоряжение подписал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает пресс-служба ОВА.

Согласно сообщению, в связи с возможной эскалацией военных действий со стороны врага с 23 по 25 февраля:

предприятия и учреждения коммунальной формы собственности, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят в дистанционную форму работы;

будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях Укрпочты;

правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей;

В то же время Пункты несокрушимости будут работать круглосуточно, подчеркнули в ОВА.

Людям советуют в эти дни быть особенно осторожными и заботиться о своей безопасности и безопасности родных.