В Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине и потерял голень
Утром 20 марта возле села Малая Александровка Херсонской области 35-летний мужчина наткнулся на вражескую взрывчатку в лесу
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Пострадавший получил тяжелую травму - потерял левую голень. В настоящее время врачи его оперируют", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали граждан не пренебрегать правилами минной безопасности.
- Утром 17 марта в Черниговской области трактор наехал на вражескую мину, в результате чего водитель получил ранения.
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