Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Согласно сообщению, 48-летний житель села Благодатное подобрал и принес домой неизвестный предмет. Затем он принялся разбирать устройство на своей летней кухне – и тот взорвался. От полученных травм мужчина скончался в машине "скорой".

"В поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе. В результате детонации мины трактор вспыхнул, поэтому мужчину пришлось спасать. Медики оказывают ему необходимую помощь", - рассказали в ОВА.

Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае попадания на неизвестный предмет, людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.