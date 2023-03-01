В Херсонской области мужчина погиб при попытке разобрать найденное взрывное устройство
28 февраля в Херсонской области мужчина погиб при попытке разобрать найденное взрывное устройство. Также за прошедшие сутки на вражеской мине взорвался тракторист
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Согласно сообщению, 48-летний житель села Благодатное подобрал и принес домой неизвестный предмет. Затем он принялся разбирать устройство на своей летней кухне – и тот взорвался. От полученных травм мужчина скончался в машине "скорой".
"В поле за селом Архангельское на мину наткнулся водитель на тракторе. В результате детонации мины трактор вспыхнул, поэтому мужчину пришлось спасать. Медики оказывают ему необходимую помощь", - рассказали в ОВА.
Жителей просят соблюдать элементарные правила минной безопасности и ограничить передвижение по лесополосам и посадкам. В случае попадания на неизвестный предмет, людям советуют отойти на безопасное расстояние и позвонить спасателям или правоохранителям.
- 28 февраля на деоккупированной Херсонской области на вражеской мини взорвался 58-летний мужчина. Он рубил дрова в лесополосе и неожиданно наткнулся на мину.
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