Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Вблизи Великой Александровки на российской мине подорвался мужчина. Очередной трагический случай произошел в лесополосе за селом. 48-летний пострадавший потерял часть ноги. Травмированного госпитализировали", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали людей не посещать лесополосы и другие потенциально опасные места, где могут находиться мины.