В Херсонской области мужчина наступил на вражескую мину: ему оторвало часть ноги
В Херсонской области гражданский мужчина в лесополосе наткнулся на российскую мину. В результате взрыва ему оторвало часть ноги
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Вблизи Великой Александровки на российской мине подорвался мужчина. Очередной трагический случай произошел в лесополосе за селом. 48-летний пострадавший потерял часть ноги. Травмированного госпитализировали", - говорится в сообщении.
В ОВА призвали людей не посещать лесополосы и другие потенциально опасные места, где могут находиться мины.
- 13 марта в Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной подорвался на российской мине. В результате полученных повреждений водитель погиб на месте.
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