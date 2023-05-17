В Херсонской области мирный житель взорвался на российской мине
Вблизи села Малая Александровка Бериславского района Херсонской области мирный житель взорвался на российской взрывчатке
Об этом информирует Херсонская ОВА .
Из-за детонации российской взрывчатки 59-летний мужчина потерял часть ноги.
Пострадавшего мирного жителя доставили в медицинское учреждение Бериславского района. Врачи оказывают мужчине необходимую помощь.
Областная военная администрация призывает жителей Херсонщины не игнорировать предупреждение о минной опасности, а при обнаружении опасного предмета сообщать соответствующие органы.
- В селе Посад-Покровское Херсонской области 31 марта на российской мине взорвались три энергетика, двое из них погибли.
- Также 11 мая стало известно о гибели мужчины, взорвавшегося на вражеской мини .
- 15 мая вблизи села Томарино Бериславской общины Херсонской области на российской мини взорвался трактор. Водитель получил травмы головы и рук. Это уже четвертый с начала мая случай в области взрыва сельскохозяйственной техники на минах, оставленных российской армией.
- В селе Трифоновка Великоалександровской общины Херсонщины 17-летний парень наткнулся на взрывчатку, которую покинули россияне.
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