В Херсонской области местный житель взорвался на вражеской мине
Во вторник, 31 января, местный житель взорвался на вражеской мине вблизи села Музыковка Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА .
"Вблизи села Музыковка в Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине. На место происшествия выехала экстренная медицинская помощь. К сожалению, трагические случаи из-за российских боеприпасов, оставленных на наших землях, продолжаются", - говорится в сообщении.
ОВА напоминает, что многие территории на Херсонщине все еще не разминированы, поэтому нельзя ходить по полям, лесным полосам, обочинам дорог, если там еще не работали пиротехники.
- 21 января в селе Архангельское, Херсонщина, 26-летний электрик взорвался на российской мине: мужчине оторвало стопу.
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