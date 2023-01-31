Об этом сообщает Херсонская ОВА .

"Вблизи села Музыковка в Херсонской области мужчина взорвался на вражеской мине. На место происшествия выехала экстренная медицинская помощь. К сожалению, трагические случаи из-за российских боеприпасов, оставленных на наших землях, продолжаются", - говорится в сообщении.

ОВА напоминает, что многие территории на Херсонщине все еще не разминированы, поэтому нельзя ходить по полям, лесным полосам, обочинам дорог, если там еще не работали пиротехники.

21 января в селе Архангельское, Херсонщина, 26-летний электрик взорвался на российской мине: мужчине оторвало стопу.

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