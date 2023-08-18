Об этом сообщил Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона .

Так, в населенном пункте Первопокровка, ВОТ Херсонской области, российские захватчики организовали так называемую инициативную группу родителей среди местных жителей-коллаборантов с пророссийскими взглядами.

"Эти коллаборанты давят на учителей местной школы с требованием начать обучение около сотни детей из Первопокровки и соседних населенных пунктов по российской школьной программе", - сказал он.