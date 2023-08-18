В Херсонской области местные коллаборанты требуют начать обучение для детей по российской школьной программе
В населенном пункте Первопокровка, ВОТ Херсонской области, "инициативная группа" родителей среди местных жителей-коллаборантов давит на учителей начать обучение по российской школьной программе
Об этом сообщил Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона .
Так, в населенном пункте Первопокровка, ВОТ Херсонской области, российские захватчики организовали так называемую инициативную группу родителей среди местных жителей-коллаборантов с пророссийскими взглядами.
"Эти коллаборанты давят на учителей местной школы с требованием начать обучение около сотни детей из Первопокровки и соседних населенных пунктов по российской школьной программе", - сказал он.
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