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В Херсонской области местные коллаборанты с российскими паспортами эвакуируются на собственных авто в Крым, - Генштаб

25 июня, 2023 воскресенье
07:12
Война с Россией

Во временно оккупированной Херсонской области отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях в Крым

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что сотрудники ФСБ проводят фильтрационные мероприятия по каждому изменнику, который захотел эвакуироваться в временно оккупированный Крым.

"На временно захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым. Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя", - говорится в сообщении.

За сутки россияне нанесли 53 ракетных и 15 авиаударов, совершили 50 обстрелов с РСЗО по Украине

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дроны "Shahed" .

Отмечается, что силы противовоздушной обороны сбили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и три ударных дрона "Shahed". Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

В результате российской террористической атаки погибли и ранены гражданские люди, среди которых - дети с телесными повреждениями средней степени тяжести. Также полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, более 50 частных гражданских автомобилей.


Всего за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На фронте произошло 29 боевых столкновений: ситуация по направлениям

В Генштабе ВСУ отмечают, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасиловка, Чуйковка, Руденко, Фотовыж, Волфин Сумской области, а также Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздоловке Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 50 населенных пунктов, среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Никольское, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Силы обороны поразили районы сосредоточения оккупантов, 2 станции РЭБ и ЗРК врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также наши защитники уничтожили 6 разведывательных БПЛА.


Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

Также в Генштабе сообщают, что российская армия продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике. При этом с целью утаивания потерь враг использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, в населенном пункте Каланчак Херсонской области, в помещении центральной районной больницы, противник обустроил военный госпиталь. В нем находится около 100 русских военнослужащих. В свою очередь, оказывать медицинскую помощь гражданскому населению запрещено.

  • Ночная атака ракетами и дронами: попадание в Харькове и Днепре, в Киевской области сбито более 20 ракет, в столице есть погибшие, пострадавшие и разрушения.
  • Российские захватчики продолжают наступать на трех направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском. За сутки 24 июня там произошло более 10 боевых столкновений.
Украина
Россия
Днепр
Кривой Рог
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
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