В Херсонской области местные больше обсуждают форму "референдума" в виде поквартирного обхода и опроса, - депутат облсовета Хлань
Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что такой поквартирный обход будут делать члены избирательной комиссии вместе с военной комиссией РФ, то есть оккупанты даже не скрывают то, что опрос будет проходить под дулами автоматов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"21 сентября был информационно мощным днем, мы услышали заявления о "референдуме" и создании так называемых добровольческих батальонов по указу гауляйтера Сальдо. Эти вопросы обсуждались больше всего в Херсонской области, потому что оккупанты выдали порядок проведения этого действа, под названием "референдума". , что он будет проводиться в форме обхода по домам и квартирам, то есть некий поквартирный обход будут делать члены избирательной комиссии вместе с военной комиссией РФ", - прокомментировал депутат Херсонского областного совета.
Сергей Хлань заметил по поводу цинизма этой ситуации, когда в ваш дом приходят и спрашивают: "А вы за вхождение в состав РФ или нет?". И если человек отрицательно отвечает, то его сразу арестовывают.
"Мы понимаем, что они даже обходить нигде не будут, потому что результаты им уже известны. Но больший цинизм в том, что они даже не скрывают то, что опрос будет проходить под дулами автоматов", - подчеркнул Хлань.
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