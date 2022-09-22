Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"21 сентября был информационно мощным днем, мы услышали заявления о "референдуме" и создании так называемых добровольческих батальонов по указу гауляйтера Сальдо. Эти вопросы обсуждались больше всего в Херсонской области, потому что оккупанты выдали порядок проведения этого действа, под названием "референдума". , что он будет проводиться в форме обхода по домам и квартирам, то есть некий поквартирный обход будут делать члены избирательной комиссии вместе с военной комиссией РФ", - прокомментировал депутат Херсонского областного совета.



Сергей Хлань заметил по поводу цинизма этой ситуации, когда в ваш дом приходят и спрашивают: "А вы за вхождение в состав РФ или нет?". И если человек отрицательно отвечает, то его сразу арестовывают.



"Мы понимаем, что они даже обходить нигде не будут, потому что результаты им уже известны. Но больший цинизм в том, что они даже не скрывают то, что опрос будет проходить под дулами автоматов", - подчеркнул Хлань.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

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