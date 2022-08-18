В Херсонской области командование РФ на ночлег ездит в Крым из-за боязни за свою безопасность, - Згурец

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в своей колонке на Еспресо.TV.

"Мы слышали информацию о том, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон, также в ОК "Юг" подтвердили этот тренд. Было сказано, что скорее всего это означает, что кому-то надо сохранить свою жизнь и очень страшно за свои перспективы. Я пообщался с теми, кто подробно знает о тактике рашистов по спасению своих командиров, и мне рассказали интересные подробности. Оказывается, схема такая: с целью сохранения командного состава войск агрессора старшему офицерскому составу подразделений, действующих на нашей территории, дано указание о ежедневном выбытии на ночевку с территории Херсонской области на территорию Крыма. А что касается младшего и среднего звена офицеров РФ, им приказано постоянно находиться на территории Херсонской области, но находиться чуть дальше от мест размещения подчиненных сил и средств, чтобы иметь возможность спастись", - рассказал Згурец.

Военный эксперт напомнил о потерях, понесенных оккупантами, в том числе из состава высших офицеров.

"За полгода было уничтожено 44 тыс. агрессоров, что указывается в сводке Генштаба, и к этому следует добавить как минимум втрое больше раненых, но среди вражеских потерь выделю руководящий состав. По данным проекта "Killed in Ukraine", устанавливающего личные данные убитых российских командиров, сейчас говорится о более 1000 погибших офицеров и генералов – это 10 генералов, 103 полковника и подполковника, 135 майоров, более 700 в званиях от капитана до лейтенанта", - написал Згурец.

Директор Defense Express отметил, что у украинской армии стало больше возможностей для уничтожения российских командиров.

"Уничтожение вражеского руководящего состава продолжается, точнее ликвидация системы управления путем уничтожения командных пунктов разного уровня. Наша разведка точно знает, где такие командные пункты находятся, используя радиотехническую разведку, космическую разведку, работу агентурной сети и визуальное наблюдение. Возможностей для уничтожения у нас добавилось, учитывая использование HIMARS, дальнобойной артиллерии и авиации. Особенно в тех участках, где подавлена вражеская ПВО. Такое впечатление, что новая реальность беспокоит российских военных руководителей, которые на своей шкуре ощущают охоту со стороны ВСУ", - написал Згурец.

Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил об уничтожении базы оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине, гибели от 10 до 15 захватчиков и ранении примерно такого же количества.

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