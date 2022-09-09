В Херсонской области из-за наступления ВСУ оккупанты терроризируют мирных жителей, используя их как "живой щит", - Генштаб
На временно оккупированной части Херсонской области рашисты используя жителей в качестве "живого щита" и терроризируют их через наступление Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"В связи с наступлением наших войск, в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил российской федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита" ", – говорится в сообщении.
Поселок Большая Александровка закрыт на въезд и выезд.
Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают занимаемые позиции.
За сутки украинские воины отразили наступление рашистов вблизи населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополья, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.
- Напомним, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и живую силу захватчиков на Харьковщине и отразили наступление кафиров в двух направлениях в Донецкой области.
- Харьковщина продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, в результате этого гибнут мирные украинцы.
- В ночь на 8 сентября российская армия обстреляла четыре района Харьковской области, в результате чего пострадали 8 мирных жителей. Российские оккупанты 8 сентября, нанесли удары с "ураганов" по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова, 2 человека погибли, 5 - получили ранения.
- 8 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов и продвинулись почти на 50 км за 3 дня – в Харьковской области.
- Во временно оккупированной Херсонской области рашисты ограничивают передвижение местных между населенными пунктами, а приближающиеся к понтонным переправам гражданские авто - обстреливают.
- За сутки 8 сентября российские кафиры выпустили на территорию Украины 45 авиационных и 5 ракетных ударов. Сообщается о жертвах среди мирного населения.
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