Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В связи с наступлением наших войск, в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил российской федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита" ", – говорится в сообщении.

Поселок Большая Александровка закрыт на въезд и выезд.

Бойцы Вооруженных сил Украины удерживают занимаемые позиции.

За сутки украинские воины отразили наступление рашистов вблизи населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополья, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.

Напомним, ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и живую силу захватчиков на Харьковщине и отразили наступление кафиров в двух направлениях в Донецкой области.

Харьковщина продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, в результате этого гибнут мирные украинцы.

В ночь на 8 сентября российская армия обстреляла четыре района Харьковской области, в результате чего пострадали 8 мирных жителей. Российские оккупанты 8 сентября, нанесли удары с "ураганов" по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова, 2 человека погибли, 5 - получили ранения.

8 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов и продвинулись почти на 50 км за 3 дня – в Харьковской области.

Во временно оккупированной Херсонской области рашисты ограничивают передвижение местных между населенными пунктами, а приближающиеся к понтонным переправам гражданские авто - обстреливают.

За сутки 8 сентября российские кафиры выпустили на территорию Украины 45 авиационных и 5 ракетных ударов. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

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