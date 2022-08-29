Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - написал Подоляк.

29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев. В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонщине убили коллаборанта, бывшего нардепа Алексея Ковалева

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