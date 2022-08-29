В Херсонской области идут "переговоры" о "жестах доброй воли", - Подоляк
Вооруженные силы Украины достигают успехов на "переговорах" на юге страны
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - написал Подоляк.
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