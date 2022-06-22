В Херсонской области ежедневно появляется все больше украинских флагов и патриотических надписей, - отчет ОК "Юг"
В Херсонской области появляется все больше украинских флагов и надписей, что Херсон - это Украина
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Херсонщина
На фоне обстрелов и боевых действий продолжается давление оккупантов на педагогов и медиков, продолжается похищение активистов, журналистов, общественных деятелей.
Российские оккупанты и местные коллаборанты продолжают продвигать пропаганду о вхождении Херсонской области в Россию.
Но ежедневно в Херсонской области появляется все больше украинских флагов и надписей, что Херсон — это Украина.
- 22 июня сообщалось, что в Одесской области проводятся контрдиверсионные мероприятия по поиску скрытых агентов и адептов русского мира.
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