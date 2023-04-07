В Херсонской области электроснабжение возобновили в еще двух населенных пунктах

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Сегодня энергетики подали напряжение в Крещеновку Нововоронцовской общины и Архангельское Высокопольской общины. В обоих селах к сети подключили по 77 абонентов", - пишет ОВА.

Всего на освобожденной Херсонской области электропитание восстановлено в 146 из 228 населенных пунктов.