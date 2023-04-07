В Херсонской области электроснабжение возобновили в еще двух населенных пунктах
В пятницу, 7 апреля, украинским энергетикам удалось возобновить электроснабжение еще в двух населенных пунктах
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Сегодня энергетики подали напряжение в Крещеновку Нововоронцовской общины и Архангельское Высокопольской общины. В обоих селах к сети подключили по 77 абонентов", - пишет ОВА.
Всего на освобожденной Херсонской области электропитание восстановлено в 146 из 228 населенных пунктов.
- Утром 7 апреля российская оккупационная армия была обстреляна из артиллерии Станислав Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали женщина и двое детей. После этого террористы нанесли удар по Бериславу.
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