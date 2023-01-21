В Херсонской области электрик подорвался на мине, - ОВА
В селе Архангельское, Херсонщина, 26-летний электрик подорвался на российской мине: мужчине оторвало стопу
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
В селе Архангельское Высокопольской тергромады, Херсонщина, электрик подрвался на мине.
Мужчина наткнулся на взрывоопасный предмет на обочине дороги, когда работал на одном из предприятий.
26-летний электрик получил минно-взрывную травму: ему оторвало правую стопу. Сообщается, что медики оказывают мужчине необходимую помощь.
"На наших землях еще много необнаруженной вражеской взрывчатки. Несмотря на это, специалисты ежедневно работают во благо людей. Ценим труд тех, кто рискует ради нас..." - подчеркнул Ярослав Янушевич.
- Напомним, 15 января сообщалось, что около Большой Александровки, Херсонская область, двое мужчин подорвались на мине захватчиков, оба погибли на месте.
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