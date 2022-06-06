Об этом говорится в приложении "еТревога" и передает Суспильне.

Официальной информации о взрывах в Херсонской области пока нет. Воздушная тревога не была объявлена.

В местных пабликах пишут, что взрывы слышны между границами Херсонской и Николаевской областей, ведь там идут артиллерийские бои.

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