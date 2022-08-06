В Херсонской области большинство учителей Виноградовского лицея согласилось сотрудничать с оккупантами, - СМИ
В Херсонской области из 50 педагогов Виноградовского лицея им. Н. А. Соценко отказались переходить на сторону оккупационных властей только 11, в том числе и действующий директор заведения
Об этом сообщили "Суспільному" жители Виноградова на правах анонимности.
Отмечается, что в лицее учатся около 600 детей. Родители не знают, как действовать, когда их заставляют отправлять детей на обучение по российским образовательным программам.
"Отказались от сотрудничества 11 учителей лицея. Все остальные - предатели. Сейчас у них новая "фишка" - "мы остались ради детей"... Когда был коронавирус, то их устраивало дистанционное обучение, а когда война и Россия пообещала большие заработные платы, то все согласились. И у нас, родителей, теперь шок, как нам быть из-за них… Наших детей заставляют идти в школу…" – рассказали местные.
Также они сообщили, что согласились на условия оккупационных властей и несколько работников детского сада.
"В детском саду из 12 воспитателей согласились на сотрудничество одна воспитательница, музыкальный руководитель и четыре помощника воспитателя. Поставили нового директора садика — Филенко Татьяну Борисовну, которая когда-то работала в этом детсаду", - говорят жители Виноградова.
- Напомним, российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.
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