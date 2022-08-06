Об этом сообщили "Суспільному" жители Виноградова на правах анонимности.

Отмечается, что в лицее учатся около 600 детей. Родители не знают, как действовать, когда их заставляют отправлять детей на обучение по российским образовательным программам.

"Отказались от сотрудничества 11 учителей лицея. Все остальные - предатели. Сейчас у них новая "фишка" - "мы остались ради детей"... Когда был коронавирус, то их устраивало дистанционное обучение, а когда война и Россия пообещала большие заработные платы, то все согласились. И у нас, родителей, теперь шок, как нам быть из-за них… Наших детей заставляют идти в школу…" – рассказали местные.

Также они сообщили, что согласились на условия оккупационных властей и несколько работников детского сада.

"В детском саду из 12 воспитателей согласились на сотрудничество одна воспитательница, музыкальный руководитель и четыре помощника воспитателя. Поставили нового директора садика — Филенко Татьяну Борисовну, которая когда-то работала в этом детсаду", - говорят жители Виноградова.

Напомним, российские оккупанты захватили помещение Херсонского государственного аграрно-экономического университета, в том числе корпуса, общежития и материально-техническую базу.

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