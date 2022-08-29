Об этом в комментарии Общественному сказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Как сообщает Оперативная группировка войск "Каховка", HIMARS уничтожили практически все крупные мосты Херсонщины.

"Ну что тут можно сказать? Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались лишь пешеходные переходы. российская армия оказалась отрезанной от поставок и поставки территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", - говорится в сообщении.

Глава Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил, что на Херсонщине ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу. Пока там большой пожар.

Также в Оперативной группировкк войск "Каховка" добавили , что 109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя", - отметили наши военные.

Заместитель председателя Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич сообщил, что начались "бои за Херсон".

Напомним, этой ночью в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть кафиров и "травмировали" мост через Конку

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb