В Херсонской области без электричества и водоснабжения остались 67 населенных пунктов, у более 19 тыс. человек нет газа, - ОВА

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.



По данным пресс-службы возобновили электроснабжение в г. Новая Каховка, с. Новопокровцы, с. Новониколаевка, с. Громовка (бывший Новотроицкий р-н), частично в г. Геническ, селах Забарино, Рыбальче, Виноградное, Старая Збурьевка. Также в пгт. Белозерка, селах Каиры и Степное.



Ситуация в территориальных общинах Херсонского района:

Белозерская поселковая ТГ – энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в 22 из 25 населенных пунктов. Газ в баллонах практически кончился. Есть проблемы с доставкой продуктов.

Великокопановская сельская ТГ – есть электроснабжение, водоснабжение и газ. Продуктами питания обеспечены.

Виноградовская сельская ТГ – электроснабжение, водоснабжение, газ есть. С хлебом вопрос решается. Укрпочта закончила выдачу пенсий наличными.

Дарьевская сельская ТГ – водоснабжение, электроэнергия газоснабжения есть во всех 15 населенных пунктах общины. Мобильная связь и интернет работают нестабильно. У населения заканчивается газ в баллонах. Хлебом население общины обеспечено.

Великокопаневская сельская ТГ – электроснабжение, водоснабжение и газ. Продуктами питания обеспечены хлеб завозится с Херсонского хлебозавода по возможности. Сообщается, что ночью 18 апреля неизвестные сняли российский флаг с помещения Великокопановского сельского совета. После этого кафиры сообщили, что планируют закрытие выездов и въездов в деревню и закрытие рынков.

Виноградовская сельская ТГ – электроснабжение, водоснабжение, газ налицо. С хлебом вопрос решается. Есть проблема с получением детского питания и лекарства.

Музыковская сельская ТГ – критическая ситуация в селах Восточное и Загоряновка. Жители без света и воды почти два месяца. Из-за отсутствия электроэнергии не работают водяные насосы. Колодцев в деревне нет, топливо для генераторов закончилось. Есть проблема с снабжением хлеба, продуктов и лекарств.

Олешковская городская ТГ – электроснабжение, водоснабжение и газ налицо. Нашли возможность получить хлеб и продукты. Возникла проблема с получением медикаментов.

Станиславская сельская ТГ – электроснабжение в самом Станиславе восстановлено на 90%, водоснабжение и газоснабжение также есть. Хлебом, мукой и продуктами питания обеспечены частично. В селе Александровка отсутствует электричество, вода и газ. Там идут активные боевые деяния.

Херсонская городская ТГ (16) – до сих пор отсутствует электроснабжение в поселках: Богдановка, Петровка. Критическая ситуация с обеспечением населения лекарствами и продуктами.

Чернобаевская сельская ТГ – остаются без электроснабжения: с. Крутый Яр, Благодатное, Копани, Посад-Покровское, Солдатское, Киселевка, Клапая, Барвинок, Зеленая Роща. Также в селах отсутствует водоснабжение, газ в баллонах заканчивается. Отсутствует газоснабжение в с. Посад-Покровское. Также сообщают, что доставлена помощь жителям отдаленных населенных пунктов (продукты питания, средства гигиены, медикаменты) в села Киселевка, Барвинок, Зеленый Гай, Крутый Яр, Клапая и Благодатное.

Юбилейная сельская ТГ – электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Нужны медпрепараты.