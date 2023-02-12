Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВА.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

"Машина с гражданскими натолкнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", - говорится в сообщении.