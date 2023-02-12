В Херсонской области автомобиль с мирными людьми подорвался на мине: двое мужчин погибли
В Херсонской области автомобиль с мирными людьми подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами
Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВА.
Отмечается, что трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.
"Машина с гражданскими натолкнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", - говорится в сообщении.
- 15 января возле Великой Александровки Херсонской области двое мужчин подорвались на мине оккупантов, оба погибли на месте.
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