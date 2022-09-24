Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

В Запорожской и Херсонской областях мужчинам призывного возраста, отказавшимся от украинского гражданства и получившим паспорта РФ оккупационные власти приступили к вручению повесток о мобилизации.

На временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационные власти проводят так называемые "референдумы". В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных военнослужащих РФ ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их жительства.

Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством. Так, по имеющейся информации, в Мелитополе "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От огневого воздействия врага пострадали более 60 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Яцковка, Яровая, Марьинка, Красногоровка, Белогорка, Миролюбовка, Николаев, Сухой Ставок, Новая Григорьевка, Южное, Малые Щербаки, Григоровка, Северное, Щербаки, Очаков, Соленое, Орехов и Архангельское. В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БПЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения.

Ночью ракетные обстрелы со стороны оккупантов подвергся город Николаев. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Сиверском направлении – в районах населенных пунктов Павловка, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелка, Александровка, Колодязное и Двуречная;

на Краматорском направлении – Яровая, Райгородок, Диброва, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичи, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар, Никольское, Егоровка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам. Среди них — Высокополье, Миролюбовка, Украинка, Лозовое, Благодативка, Широкое, Сухой Ставок, Безымянное, Терновые Поды, Ольгино, Лиманы и Мирное.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное. Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и восемь БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери живой силы и техники пока уточняются.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается мобилизовать крымских татар и уничтожить таким образом крымскотатарский народ.

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