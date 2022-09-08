В Херсонской и Донбассе ВМС ВСУ уничтожили два танка, 5 самоходных гаубиц и радиолокационную станцию ЗРК россиян
В Херсонской и Донбассе 7 сентября ВМС ВСУ уничтожили 5 самоходных гаубиц, два танка, РСЗО и радиолокационную станцию ЗРК С-400 россиян
Об этом сообщили ВМС ВСУ в телеграмме .
"7 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - отметили в украинской армии.
Артиллеристы и морпехи ВМС ВСУ уничтожили два российских танка, реактивную систему залпового огня, 5 самоходных гаубиц "Мста-С", две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-400 захватчиков.
- 8 сентября ВСУ показали, как уничтожили дроном российский минометный боекомплект.
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