В Херсонском районе нашли новое место захоронений застреленных россиянами людей, - уполномоченный по правам человека
В селе Правдино Херсонского района правоохранители обнаружили новое место захоронений. Шесть тел были со связанными руками и завязанными глазами, известно, что они работали на местном предприятии
Об этом информирует в телеграме уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Я был в Херсоне и знаю, какие зверства там происходили, когда РФ думала, что она там "навсегда". Я видел места, где россияне пытали наших людей, которые всегда были и будут украинцами. Я публиковал здесь кадры из мест пыток, где содержали как взрослых, так и подростков. Теперь полиция обнаруживает места захоронений застреленных россиянами людей", - пишет Лубинец.
В селе Правдино нашли новое захоронение, где шесть мужчин, работавших на одном из сельскохозяйственных предприятий, были со связанными руками и завязанныи глазами.
В настоящее время следователи изымают тела для анализа всех причин смерти и будут готовить доказательства для суда над военными РФ за совершенные военные преступления.
"Системность действий российских военных прослеживается в каждом освобожденном населенном пункте. Буча, Ирпень, Изюм, Лиман, Святогорск..., а теперь и Правдино. РФ должна быть уверена, что Украина фиксирует каждое преступление. И за каждое преступление придется отвечать", - подчеркивает уполномоченный.
- В Херсоне нашли пыточную, где ккупанты издевались над украинскими гражданами.
- По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео с пыточной, которая была обнаружена на освобожденной от оккупантов территории Херсонской области.
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