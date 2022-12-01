Об этом информирует в телеграме уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я был в Херсоне и знаю, какие зверства там происходили, когда РФ думала, что она там "навсегда". Я видел места, где россияне пытали наших людей, которые всегда были и будут украинцами. Я публиковал здесь кадры из мест пыток, где содержали как взрослых, так и подростков. Теперь полиция обнаруживает места захоронений застреленных россиянами людей", - пишет Лубинец.

В селе Правдино нашли новое захоронение, где шесть мужчин, работавших на одном из сельскохозяйственных предприятий, были со связанными руками и завязанныи глазами.

В настоящее время следователи изымают тела для анализа всех причин смерти и будут готовить доказательства для суда над военными РФ за совершенные военные преступления.

"Системность действий российских военных прослеживается в каждом освобожденном населенном пункте. Буча, Ирпень, Изюм, Лиман, Святогорск..., а теперь и Правдино. РФ должна быть уверена, что Украина фиксирует каждое преступление. И за каждое преступление придется отвечать", - подчеркивает уполномоченный.

В Херсоне нашли пыточную, где ккупанты издевались над украинскими гражданами.

По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео с пыточной, которая была обнаружена на освобожденной от оккупантов территории Херсонской области.

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