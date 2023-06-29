Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Заявления на выплаты одновременно можно подать в органы социальной защиты по государственной программе и из областного бюджета. Специалисты социальной защиты помогут оформить заявление на выплаты от международных организаций. Нужен пакет документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка. Если помощь будет из областного бюджета, то нужны документы права собственности на имущество. Нужно обратиться в органы социальной защиты, чтобы этот процесс начался. Надеюсь, что в последующие дни состоятся первые выплаты", - подчеркнул Соболевский.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета добавил, что каждый пострадавший от последствий подрыва Каховской ГЭС должен получить помощь.

"К сожалению, в большинстве случаев вода оставила после себя серьезные повреждения, это касается движимого и недвижимого имущества. Значительная часть домов нуждается в ремонтных работах, чтобы они были безопасными", - заметил Соболевский.