В Херсонском облсовете рассказали, как пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС получить помощь
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что первые выплаты людям, пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС, могут начаться в ближайшие дни
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Заявления на выплаты одновременно можно подать в органы социальной защиты по государственной программе и из областного бюджета. Специалисты социальной защиты помогут оформить заявление на выплаты от международных организаций. Нужен пакет документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка. Если помощь будет из областного бюджета, то нужны документы права собственности на имущество. Нужно обратиться в органы социальной защиты, чтобы этот процесс начался. Надеюсь, что в последующие дни состоятся первые выплаты", - подчеркнул Соболевский.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета добавил, что каждый пострадавший от последствий подрыва Каховской ГЭС должен получить помощь.
"К сожалению, в большинстве случаев вода оставила после себя серьезные повреждения, это касается движимого и недвижимого имущества. Значительная часть домов нуждается в ремонтных работах, чтобы они были безопасными", - заметил Соболевский.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
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