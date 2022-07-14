Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовых автомобилей рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.



На территорию мобильного госпиталя оккупанты доставили два тентованных КамАЗа с раненым личным составом. Это примерно 40 рашистов.



Кроме того, псевдо администрация ждет группу политтехнологов из РФ, организующих подготовку и проведение "референдума". Их планируют поселить в гостинице "Бордо", которую охраняют вооруженные рашисты.



"Херсон получит: паспорта, связь, российские банки" – с таким заголовком вышел второй выпуск российской газеты "Надднепрянская правда". По сравнению с первым тиражом увеличено вчетверо – до 40 тысяч экземпляров.

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских кафиров вблизи Херсона. Рашисты переодеваются в гражданскую одежду и убегают на ворованных автомобилях.

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