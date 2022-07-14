В херсонском драмтеатре оккупанты разместили артиллерийские боеприпасы, - разведка
Во временно оккупированном Херсоне, в помещении драмтеатра, рашисты обустроили склад боеприпасов. Также оккупанты ждут делегацию для проведения "референдума"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовых автомобилей рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.
На территорию мобильного госпиталя оккупанты доставили два тентованных КамАЗа с раненым личным составом. Это примерно 40 рашистов.
Кроме того, псевдо администрация ждет группу политтехнологов из РФ, организующих подготовку и проведение "референдума". Их планируют поселить в гостинице "Бордо", которую охраняют вооруженные рашисты.
"Херсон получит: паспорта, связь, российские банки" – с таким заголовком вышел второй выпуск российской газеты "Надднепрянская правда". По сравнению с первым тиражом увеличено вчетверо – до 40 тысяч экземпляров.
- Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских кафиров вблизи Херсона. Рашисты переодеваются в гражданскую одежду и убегают на ворованных автомобилях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.13
- Актуальное
- Важное